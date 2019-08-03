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Самый старый из спутников системы ГЛОНАСС, который был запущен в 2006 году, вывели из работы в связи с неисправностью.

По данным Информационно-аналитического центра (ИАЦ) и Системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), аппарат вышел из строя 1 августа в 15:45 мск, на нём был зафиксирован признак «нездоров». Спутник вывели на...