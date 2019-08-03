Члены Совета главных конструкторов по российскому сегменту МКС в РКК «Энергия» сообщили, что пилотируемый корабль «Союз МС-14» готов к запуску.
По словам гендиректора РКК «Энергия» Николая Севастьянова, данному вопросу уделяется особое внимание, так как это отработочная миссия.
Запуск аппарата состоится 22 августа. На орбиту он попадёт с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1а». Аппарат доставит на МКС человекоподобного робота «Фёдор», сообщили в Роскосмосе.
В РКК «Энергия» состоялось заседание Совета главных конструкторов по российскому сегменту Международной космической станции —— РОСКОСМОС (@roscosmos)
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Советом одобрены предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по подготовке корабля
#СоюзМС14к запуску 22 августа pic.twitter.com/wkMT61JgAA 3 августа 2019 г.
Ранее News.ru писал, что первому российскому роботу-космонавту «Фёдору» перед отправкой на МКС создали аккаунт в Twitter. Теперь все желающие смогут узнать его впечатления от работы в космосе.