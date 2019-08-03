Фото: roscosmos.ru

Члены Совета главных конструкторов по российскому сегменту МКС в РКК «Энергия» сообщили, что пилотируемый корабль «Союз МС-14» готов к запуску.

По словам гендиректора РКК «Энергия» Николая Севастьянова, данному вопросу уделяется особое внимание, так как это отработочная миссия.

Запуск аппарата состоится 22 августа. На орбиту он попадёт с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1а». Аппарат доставит на МКС человекоподобного робота «Фёдор», сообщили в Роскосмосе.

Ранее News.ru писал, что первому российскому роботу-космонавту «Фёдору» перед отправкой на МКС создали аккаунт в Twitter. Теперь все желающие смогут узнать его впечатления от работы в космосе.

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