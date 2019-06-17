https://static.news.ru/photo/f4c56a9a-90f6-11e9-bbab-fa163e074e61_1024.jpg Ле-Бурже - 2019 Фото: SIAE 2017/Anthony Guerra & Alex Marc

Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш представил концепцию российской Лунной исследовательской программы на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже 2019» во Франции. По данным учреждения, первая высадка на спутник планируется в 2030 году.

После прилунения космонавты проведут на поверхности ряд экспериментов. В это время там также будут работать автоматические космические аппараты.

Развёртывание постоянной лунной базы и организация регулярных миссий планируется в 2032–2035 годах. Для этого на спутник доставят строительные машины и крупнотоннажные грузы, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что видео с призывом сделать что-то важное появилось на странице Роскосмоса в Instagram. Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе. Подписчикам предлагается подать заявку в отряд космонавтов.