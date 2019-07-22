https://static.news.ru/photo/6872aa3c-ac79-11e9-ad46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA

Китай, Россия и Европейский союз в ближайшее время приступят к совместной проработке плана по созданию исследовательской станции на Луне.

Глава Национального космического управления Китая (НКУК) У Яньхуа рассказал, что стороны готовятся обсудить задачи по осуществлению совместной деятельности, а также вопросы технического плана, сообщает агентство « Xinhuanet ».

Ранее News.ru писал о том, что США испытывают проблемы с финансированием лунной программы, разработкой тяжёлой ракеты и космических скафандров. В связи с этим NASA может не вернуть человека на естественный спутник Земли.