Китай, Россия и Европейский союз в ближайшее время приступят к совместной проработке плана по созданию исследовательской станции на Луне.
Глава Национального космического управления Китая (НКУК) У Яньхуа рассказал, что стороны готовятся обсудить задачи по осуществлению совместной деятельности, а также вопросы технического плана, сообщает агентство «
Ранее News.ru писал о том, что США испытывают проблемы с финансированием лунной программы, разработкой тяжёлой ракеты и космических скафандров. В связи с этим NASA может не вернуть человека на естественный спутник Земли.