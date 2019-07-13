https://static.news.ru/photo/bdcd56c6-a571-11e9-b380-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA

Карта Вселенной, которую построит российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ», не будет иметь аналогов ещё около 20 лет. Об этом рассказал научный руководитель миссии, академик Рашид Сюняев.

Думаю, этой картой люди будут пользоваться лет 15–20, — сказал он в ходе трансляции запуска ракеты «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ», которая велась на сайте Роскосмоса.

По словам Сюняева, первым снимком телескопов обсерватории станет Большое Магелланово Облако, которое находится на расстоянии 163 тысяч световых лет от Млечного Пути.

В Роскосмосе планируют, что перелёт «Спектра-РГ» в рабочую точку займёт три месяца. В первые четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы.

Как писал News.ru, ракета-носитель «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур в 15:30 мск, отделение обсерватории от разгонного блока намечено на 17:31.

Обсерватория, построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita и ART-XC. Главная её миссия — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.