https://static.news.ru/photo/543a2164-b2d5-11e9-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Израиль проведёт в сотрудничестве с Европейским космическим агентством серию научных экспериментов на орбите Земли. Один из опытов посветят изучению реакции бактерий на антибиотики в условиях невесомости.

Участник исследования, представляющий медицинский центр «Шиба» (Израиль), назвал подобный проект уникальным — такой шанс предоставляется учёным очень редко, пишет The Jerusalem Post .

Ещё два эксперимента посвящены определению способности некоторых ферментов разрушать бактериальные культуры и возможности прикрепления белка альбумина к молекулам крови, что необходимо для функционирования иммунной системы.

Во время четвёртого опыта авторы проекта попытаются выявить корреляцию между поведением молекул ДНК и старением клеток человеческого организма.

Ранее News.ru сообщал, что корабль Dragon компании SpaceX доставил на МКС оборудование и биоматериалы для экспериментов над мхами. Всего на орбитальный комплекс прибыло около 2,5 тонны грузов, включая продовольствие.