https://static.news.ru/photo/0f3dfb04-aaf5-11e9-a02b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Космонавт Лука Пармитано при участии диджея Le Shuuk записал музыкальный сет. Он исполнит композицию с Международной космической станции (МКС).

Звуки будут транслироваться 20 июня, передаёт Forbes .

Концертный директор музыканта Бернд Брейтер некоторое время не мог договориться с Европейским космическим агентством, так как там посчитали идею сумасшедшей. Однако он смог убедить учёных, заявив о популяризации науки подобным образом.

В мире есть два универсальных языка — математика и музыка, я хочу их объединить, — подчеркнул он.

В тренировочном модуле Пармитано был установлен диджейский пульт, на котором астронавт под присмотром Le Shuuk учился исполнять музыку.

Ранее News.ru писал, что компания SpaceX отправит на орбиту грузовой корабль, который до этого дважды бывал в космосе. Речь идёт о Dragon, запуск которого перенесли на 24 июля.