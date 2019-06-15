https://static.news.ru/photo/5d862826-8f8f-11e9-bcdb-fa163e074e61_1024.jpg Лука Пармитано Фото: twitter.com/astro_luca

Итальянский астронавт Лука Пармитано перед июньским полётом на МКС провёл тренировку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Московской области.

После вращения в центрифуге он сравнил себя с выжатым носком. Это была его последняя тренировка перед запуском корабля «Союз МС-13», на котором Пармитано отправится на МКС.

Я точно знаю, что чувствует носок после цикла отжима в стиральной машине, и почему они никогда не выходят попарно, — заявил он.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-13» с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур состоится вечером 20 июня. Вместе с итальянцем на станцию полетят американец Эндрю Морган и россиянин Александр Скворцов.

Ранее News.ru писал о том, что NASA в рамках проекта коммерциализации Международной космической станции (МКС) с 2020 года предоставит возможность для посещения объекта туристами. По словам главы финансового управления организации Джеффа Девитта, путёвка обойдётся желающим примерно в $58 млн.