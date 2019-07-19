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Россиянин Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) утверждены Госкомиссией в качестве экипажа новой экспедиции на МКС, сообщил представитель Центра подготовки космонавтов. Полёт пилотируемого корабля «Союз МС-13» запланирован на 20 июля текущего года.

В дублирующий состав вошли Сергей Рыжиков (РФ), Томас Маршбёрн (США) и Соити Ногути (Япония), пишет ТАСС. Во время работы МКС-60/61 планируется провести около 50 научных экспериментов. Пять из них пройдут...