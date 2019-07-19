https://static.news.ru/photo/be25bfc0-aa33-11e9-8a08-fa163e074e61_1024.jpgЛука ПармитаноФото: Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Итальянский астронавт Лука Пармитано считает отсутствие волос на голове важным преимуществом для покорителей космоса.
Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС, — приводит «Интерфакс» его заявление.
Российский коллега Пармитано Александр Скворцов, в свою очередь, назвал основным качеством кандидата в космонавты целеустремлённость.
Ранее News.ru писал, что очередная экспедиция отправится на МКС 20 июля. В её состав, наряду со Скворцовым и Пармитано, входит американский астронавт Эндрю Морган. В о время пребывания на орбите им предстоит провести около полусотни научных экспериментов.