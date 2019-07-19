https://static.news.ru/photo/ccc3b866-ab0a-11e9-a2cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

«Лунная гонка» между СССР и США помогла учёным получить 95% всех научных данных о естественном спутнике Земли, заявил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта. Он пояснил, что учёные пользовались шансом изучить Луну, хотя причины начала исследований были чисто политическими.

Слюта сообщил, что советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1» установила, что у естественного спутника нет магнитного поля. Первый посадочный аппарат «Луна-9» показал, что лунная поверхность твёрдая, а «Луна-10» сделал первую геохимическую съёмку.

Благодаря американцам удалось получить всю известную сейчас информацию о внутреннем строении Луны, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сомнения в высадке астронавтов США на Луне в научных кругах расцениваются как невежество. Об этом заявил Слюта.