https://static.news.ru/photo/9d25bec2-ab89-11e9-b99d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA

Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает необходимым проведение исследований, связанных с поиском жизни на Марсе. На её возможное наличие указывает присутствие на Красной планете воды и сложных органических соединений.

Я не говорю, что на Марсе есть жизнь, но мы должны в этом разобраться, — сказал глава NASA в интервью Hill.TV .

Он пояснил, что Марс ранее во многом был похож на Землю. Поскольку на нашей планете везде, где присутствует вода в жидком состоянии, есть жизнь, она может быть и на Красной планете.

Брайденстайн также отметил, что благодаря схожести двух планет изучение Марса позволит людям больше узнать о самой Земле. Глава NASA объяснил планы по возобновлению высадок американских астронавтов на Луне тем, что естественный спутник Земли может выступить в качестве тренировочной базы и испытательного полигона перед отправкой экспедиции на Марс.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости возобновления лунной программы и предложил сосредоточить усилия сразу на полёте к Марсу. В этом его поддержал один из участников высадки на Луне в 1969 году Майкл Коллинз.