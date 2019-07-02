https://static.news.ru/photo/393405e4-9ccb-11e9-986b-fa163e074e61_1024.jpg Совещаение руководства Роскосмоса Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Финансовая дисциплина в Роскосмосе укрепилась, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Исследование надзорного органа коснулось сферы выполнения космического оборонного заказа.

Мужчина добавил, что во время проверки госкорпорация сотрудничала с ведомством, пишет издание « Право и защита ».

Удалось добиться укрепления финансовой дисциплины в сфере космического оборонного заказа, улучшить ситуацию с его исполнением, сократить задолженность предприятий по невыполненным обязательствам, — рассказал Демешин.

Ранее News.ru сообщал, что первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что деятельность контролирующих дорожное движение органов, включая ГИБДД, «далека от совершенства». По его словам, это является препятствием к улучшению общей ситуации в этой сфере.