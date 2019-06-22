Основной и дублирующий экипажи Международной космической станции (МКС) отработали действия при разгерметизации. Имитация рабочего дня космонавтов и нештатной ситуации проведена в рамках подготовки к намеченному на 20 июля полёту.
Программой предусмотрены имитации полного рабочего дня, под конец которых инструкторы, как правило, и припасают всевозможные задачи повышенной сложности.
«Типовые полётные сутки» можно назвать репетицией экзаменационной комплексной тренировки на тренажёре российского сегмента МКС, так как они проводятся в таком же формате, — сказано в сообщении Роскосмоса.
Среди других экстренных ситуаций, с которыми могут столкнуться космонавт или весь экипаж, в ведомстве назвали отказ связи, сбой в работе системы жизнеобеспечения, ассенизационно-санитарного устройства, бортовой вычислительной системы. Бывают и такие проблемы, как опасность столкновения с космическим мусором, пожар или утечка аммиака.
С «разгерметизацией» оба экипажа справились успешно.
Ранее, как писал News.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров пообщался по прямой связи с находящимся на МКС командиром экипажа Олегом Кононенко и попросил его сделать больше фотографий республики из космоса.