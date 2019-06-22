https://static.news.ru/photo/20582946-94ca-11e9-901b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Основной и дублирующий экипажи Международной космической станции (МКС) отработали действия при разгерметизации. Имитация рабочего дня космонавтов и нештатной ситуации проведена в рамках подготовки к намеченному на 20 июля полёту.

Программой предусмотрены имитации полного рабочего дня, под конец которых инструкторы, как правило, и припасают всевозможные задачи повышенной сложности.

«Типовые полётные сутки» можно назвать репетицией экзаменационной комплексной тренировки на тренажёре российского сегмента МКС, так как они проводятся в таком же формате, — сказано в сообщении Роскосмоса .

Среди других экстренных ситуаций, с которыми могут столкнуться космонавт или весь экипаж, в ведомстве назвали отказ связи, сбой в работе системы жизнеобеспечения, ассенизационно-санитарного устройства, бортовой вычислительной системы. Бывают и такие проблемы, как опасность столкновения с космическим мусором, пожар или утечка аммиака.

С «разгерметизацией» оба экипажа справились успешно.

Ранее, как писал News.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров пообщался по прямой связи с находящимся на МКС командиром экипажа Олегом Кононенко и попросил его сделать больше фотографий республики из космоса.