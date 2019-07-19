Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Астронавты Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган перешли на борт Международной космической станции.

Участников миссии встретили россиянин Алексей Овечкин и астронавты NASA Ник Хей и Кристина Кук. Александр Скворцов займётся на МКС отработкой управления роботом FEDOR, которого доставят на станцию 22 августа, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, испытания на борту МКС робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.

 

 

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