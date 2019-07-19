https://static.news.ru/photo/6a6a5ca4-ab57-11e9-895f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Астронавты Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган перешли на борт Международной космической станции.

Участников миссии встретили россиянин Алексей Овечкин и астронавты NASA Ник Хей и Кристина Кук. Александр Скворцов займётся на МКС отработкой управления роботом FEDOR, которого доставят на станцию 22 августа, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, испытания на борту МКС робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.