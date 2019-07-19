https://static.news.ru/photo/73893800-aa2b-11e9-9e37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Россиянин Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) утверждены Госкомиссией в качестве экипажа новой экспедиции на МКС, сообщил представитель Центра подготовки космонавтов. Полёт пилотируемого корабля «Союз МС-13» запланирован на 20 июля текущего года.

В дублирующий состав вошли Сергей Рыжиков (РФ), Томас Маршбёрн (США) и Соити Ногути (Япония), пишет ТАСС .

Во время работы МКС-60/61 планируется провести около 50 научных экспериментов. Пять из них пройдут в автоматическом режиме без участия людей. Экипажу придётся работать с транспортными грузовыми аппаратами типа «Прогресс МС» и беспилотным кораблём «Союз МС-14», на борту которого будет находиться антропоморфный робот «Фёдор».

Кроме того, МКС впервые посетит астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Он проведёт на борту около недели и вернётся на Землю на «Союзе МС-12». Сейчас на станции работают российский космонавт Алексей Овчинин, а также представители NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

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