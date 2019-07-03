https://static.news.ru/photo/ae075a1c-9dbe-11e9-9391-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Выходным днём станет для космонавтов Международной космической станции День независимости Соединённых Штатов 4 июля, сообщили в NASA.

Экипаж МКС сможет отдохнуть и расслабиться, передаёт РИА Новости .

Сейчас на станции находятся два американца Ник Хейг и Кристина Кук, а также россиянин Алексей Овчинин.

Космонавты МКС, как правило, получают выходные во время государственных праздников РФ или США.

Ранее News.ru сообщал, что три десятка гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли планирует вывести Россия на орбиту. В настоящее время там находятся 11 российских гражданских спутников дистанционного зондирования.