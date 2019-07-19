https://static.news.ru/photo/3d942a9a-aaf6-11e9-9c74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Esa / Jorge Manes Rubio / Ferrar/Global Look Press

Затраты на возврат экипажа и грузов с Луны во время освоения спутника Земли будут составлять около 15 миллиардов долларов в год.

На начальном этапе освоения Луны для обеспечения транспортных перевозок с Луны на Землю может потребоваться ежегодно примерно 200 тонн кислорода и 50 тонн водорода. Для того, чтобы привезти эти запасы на Луну, потребуется 15 миллиардов долларов в год, — рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

По его словам, такие огромные траты могут сорвать предполагаемое освоение Луны. Если только не будет создан альтернативный, более дешёвый, вид топлива с использованием лунного грунта.

Ранее News.ru сообщал, что полезные ископаемые, добыча которых возможна на Луне при современном уровне развития техники, на спутнике Земли отсутствуют.