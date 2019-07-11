https://static.news.ru/photo/613e7d34-a3fc-11e9-b1de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Решение о дате запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» будет принято в пятницу, 12 июля.

Этим вопросом занимается специальная госкомиссия. По данным Роскосмоса, до этого времени работы по предстартовой подготовке и устранению выявленных отклонений в ракете-носителе будут продолжаться.

Заседание Государственной комиссии начнётся утром. Если она не примет окончательное решение о запуске, то будет назначена резервная дата.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты на космодроме Байконур нашли недочёт в ракете-носителе «Протон-М», с помощью которой должна быть запущена астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ». Вопрос о пуске в основное (12 июля) или резервное время рассмотрит госкомиссия.