Решение о дате запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» будет принято в пятницу, 12 июля.
Этим вопросом занимается специальная госкомиссия. По данным Роскосмоса, до этого времени работы по предстартовой подготовке и устранению выявленных отклонений в ракете-носителе будут продолжаться.
Заседание Государственной комиссии начнётся утром. Если она не примет окончательное решение о запуске, то будет назначена резервная дата.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты на космодроме Байконур нашли недочёт в ракете-носителе «Протон-М», с помощью которой должна быть запущена астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ». Вопрос о пуске в основное (12 июля) или резервное время рассмотрит госкомиссия.