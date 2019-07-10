https://static.news.ru/photo/78eb5258-a33f-11e9-bb73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами состоялся 10 июля с космодрома Плесецк.

Запуск провёл боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил РФ. Пуск был совершён по заказу Минобороны с пусковой установки № 4 площадки № 43.

По данным ведомства, старт и подготовительные операции прошли успешно. Процесс контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Ранее News.ru писал о том, что компания SpaceX, вероятно, потеряла восемь из 60 запущенных в космос спутниковых аппаратов.