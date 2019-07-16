https://static.news.ru/photo/cd853904-a7dc-11e9-8c80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CSIRO/Wikimedia Commons

Новые наблюдения за таинственными вспышками радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) позволили астрономам исключить возможность того, что они порождаются взрывами звёзд или слиянием чёрных дыр. Учёные выяснили, что эти явления должны вырабатываться по несколько раз за всё время существования их источников.

FRB были открыты в 2007 году при помощи телескопа Паркс в Австралии. После этого астрономы обнаружили следы около 30 таких явлений. Их сравнение показало, что они могут иметь искусственное происхождение и потенциально являться сигналами внеземных цивилизаций. Все вспышки объединяла большая мощность и огромное расстояние до источников.

Изначально предполагалось, что всплески связаны с образованием чёрных дыр. Однако в 2017 году появились признаки ошибочности этой теории. Дело в том, что Паркс зафиксировал повторные FRB в той же точке, где были зафиксированы одни из первых вспышек.

Позднее эксперты смогли локализовать источник вспышек – карликовую галактику в созвездии Возничего, которая удалена от Земли на три млрд световых лет. Кроме того, удалось установить, что всплески происходят с частотой, которая превышает частоту слияния нейтронных звёзд, пар белых карликов, а также взрывы редких и обычных сверхновых, передаёт РИА Новости .

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