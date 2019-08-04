https://static.news.ru/photo/f473bb2a-b764-11e9-b204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rizqullah Hamiid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обломки звезды, которая может оказаться самой древней из известных науке, обнаружили на краю галактики Млечный Путь.

Красный гигант SMSS J160540.18-144323.1 расположен в пределах Млечного Пути и отличается самым низким содержанием железа из всех исследованных звёзд в галактике, — сообщили в пресс-службе обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).

Специалисты считают, что красный гигант сформировался через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Подробности исследования опубликованы в одном из ведущих в мире научных журналов по астрономии и астрофизике Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Специалисты до этого времени были уверены, что в молодой Вселенной вообще не было металлов, а самые первые звёзды состояли из водорода и гелия. До наших дней они не сохранились, так как были очень массивными, горячими и поэтому недолговечными.

Учёные утверждают, что чем больше в звезде металлов, тем она моложе. Например, судя по составу Солнца, оно появилось примерно через 100 тысяч поколений после возникновения Вселенной.

Ранее астрономы из университета Джона Гопкинса в Балтиморе обнаружили в созвездии Жертвенника древнюю звезду с рекордно малым содержанием металлов, которая загорелась в галактике Млечный Путь примерно 13,5 млрд лет назад, то есть практически сразу после Большого Взрыва, писал News.ru.