https://static.news.ru/photo/42ded588-a7e8-11e9-a0dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Arnulf Hettrich/imago stock&people/Global Look Press

Наиболее оптимальные условия для наблюдения частного лунного затмения в новь на 17 июля будут на юге страны — в Крыму и на Северном Кавказе. Об этом сообщил астроном Александр Якушечкин.

По его словам, на большей территории России в момент максимальной фазы, которая наступит в 00:31 мск, Луна будет находиться слишком низко над горизонтом. При этом он уточнил, что в целом небесное явление в условиях ясной погоды можно будет наблюдать почти на всей территории страны кроме северных и удалённых восточных районов.

Астроном напомнил, что в отличие от полного лунного затмения, когда Луна целиком закрыта тенью Земли, при частном затмении часть лунного диска остается незатенённой. Он также отметил, что следующее затмение в европейской части России можно будет увидеть лишь в марте 2025 года.

Несмотря на то, что лунные затмения довольно часты и раз-два в год мы можем их наблюдать, после нынешнего затмения следующего более-менее зрелищного на территории европейской части РФ нам предстоит ждать целых шесть лет, — цитирует Якушечкина РИА Новости .

За этот срок, по его словам, «будет множество полутеневых затмений», когда Луна лишь частично закрыта окружностью Земли. Однако зрелищными они не станут, а увидеть их смогут лишь специалисты.

Как ранее писал News.ru, предстоящее небесное явление астрономы считают обычным, а вот следующее — «кровавое» затмение — можно будет увидеть осенью 2025 года.