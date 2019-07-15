https://static.news.ru/photo/397ee35e-a764-11e9-9554-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир и итальянец Лука Пармитано, отправляющиеся на МКС, заказали дополнительные наборы российских продуктов.

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что планируется отправить на корабле «Прогресс МС-12» 11 бонусных контейнеров с едой. Среди заказанных блюд — мясо с «перловкой», компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный», сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, российская компания «Лаборатория космического питания» разрабатывает особое меню для арабского космонавта Хазза Аль-Мансури. Астронавт отправится на Международную космическую станцию в конце сентября на восемь дней. Специально для него приготовят такие блюда, как балалит, салуна и мадруба в виде консервов.