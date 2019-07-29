https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Американский астронавт Ник Хейг сделал с борта Международной космической станции (МКС) снимок, на котором запечатлено разрушение грузового корабля «Прогресс МС-11» в атмосфере. Это произошло после того, как он покинул станцию.

Я поймал этот вид во время входа корабля в атмосферу. Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут — мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте, — написал Хейг в Twitter .

Said goodbye to Progress 72 today to make room for 73P showing up on Wednesday. Caught this shot of it during reentry. It looked like a big firework that lasted minutes flickering, sparking, and pulsing with brightness before it faded into the darkness. pic.twitter.com/Pfs98eTKPp — Nick Hague (@AstroHague) 29 июля 2019 г.

Корабль «Прогресс МС-11» отсоединился от МКС 29 июля в 13:44 мск. С орбиты он был сведён в 16:50 мск, после чего вошёл в атмосферу и разрушился. В 17:32 мск несгоревшие элементы его конструкции упали на юге Тихого океана.

Как писал News.ru, ранее грузовой корабль Dragon частной американской компании SpaceX доставил на МКС оборудование и биоматериалы для экспериментов над мхами. Всего на орбитальный комплекс прибыло порядка 2,5 тонны грузов, включая продовольствие.