Фото: World History Archive/Global Look Press

Американский астронавт Ник Хейг сделал с борта Международной космической станции (МКС) снимок, на котором запечатлено разрушение грузового корабля «Прогресс МС-11» в атмосфере. Это произошло после того, как он покинул станцию.

Я поймал этот вид во время входа корабля в атмосферу. Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут — мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте, — написал Хейг в Twitter.

Корабль «Прогресс МС-11» отсоединился от МКС 29 июля в 13:44 мск. С орбиты он был сведён в 16:50 мск, после чего вошёл в атмосферу и разрушился. В 17:32 мск несгоревшие элементы его конструкции упали на юге Тихого океана.

Как писал News.ru, ранее грузовой корабль Dragon частной американской компании SpaceX доставил на МКС оборудование и биоматериалы для экспериментов над мхами. Всего на орбитальный комплекс прибыло порядка 2,5 тонны грузов, включая продовольствие.

 

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