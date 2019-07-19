https://static.news.ru/photo/c41e4d12-aaf0-11e9-8df2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: National Aeronautics & Space Adm/SPAD0/Global Look Press

Самый молодой человек, который ходил по лунной поверхности, астронавт NASA Чарльз Дьюк объяснил, почему на фотографиях первой высадки на спутник Земли не видно звёзд. Эта деталь является одним из ключевых аргументов сторонников конспирологических теорий, утверждающих, что США никогда не посещали Луну.

Дьюк был единственным человеком, который связывался с Нилом Армстронгом и Базом Олдрином в ходе легендарной космической миссии «Аполлон-11». Он пояснил, что в момент высадки на Луне светило солнце. В результате техника не смогла запечатлеть звёзды так же, как это происходит днём на Земле.

Кроме того, по словам экспертов NASA, астронавты использовали камеры с очень высокой скоростью затвора. Выдержки аппаратов было недостаточно для захвата сторонних источников света, передаёт The Mirror .

Ранее News.ru писал, что в преддверии 50-летия исторической высадки американцев на Луну в Великобритании провели опрос, посвящённый этому событию. Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.