https://static.news.ru/photo/84c3979c-98eb-11e9-8460-fa163e074e61_1024.jpg Фото: tvoyplanetary/Twitter

Максимальная фаза затмения солнца произойдет 2 июля, однако жители России не смогут его увидеть, сообщает сайт Московского планетария.

Затмение наступит в 22:23 по московскому времени, лучше всего оно будет заметно в юго-восточной части Тихого океана, в Чили и в Аргентине.

Продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды, - говорится в сообщении.

Астрологи отмечают, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними - две недели.