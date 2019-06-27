Максимальная фаза затмения солнца произойдет 2 июля, однако жители России не смогут его увидеть, сообщает сайт Московского планетария.
Затмение наступит в 22:23 по московскому времени, лучше всего оно будет заметно в юго-восточной части Тихого океана, в Чили и в Аргентине.
Продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды, - говорится в сообщении.
Астрологи отмечают, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними - две недели.
Ранеее испанские астрономы зафиксировали на видео мощную вспышку, которая произошла в результате удара метеорита по лунной поверхности. Специалисты наблюдали за лунным затмением, которое произошло 21 января 2019 года. Тогда они и засняли момент удара. Луна в результате случившегося приобрела красноватый оттенок. Продолжительность вспышки составила 0,28 секунды. Метеорит весил приблизительно 45 кг, писал News.ru