https://static.news.ru/photo/a335bb6e-b070-11e9-a75e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX приблизился к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В настоящее время корабль находится в 30 метрах от станции, — информирует NASA.

Согласно расписанию, ровно в 17 часов по московскому времени 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС захватит корабль. Прибором будет управлять член экипажа станции американец Ник Хейг. Затем манипулятор по командам с ЦУП NASA подведёт его к американскому модулю Harmony для стыковки, информирует « Интерфакс ».

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,3 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon уже запускали к МКС, это было в апреле 2015 года и в декабре 2017 года.

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