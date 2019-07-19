https://static.news.ru/photo/ee896344-ac11-11e9-a4c2-fa163e074e61_1024.jpg Майкл Пенс Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вице-президент США Майкл Пенс обнародовал планы Белого дома по освоению Луны и Марса. По его словам, в 2024 году американцы намерены не просто отправить астронавтов на Луну, но и «оставить их там» на некоторое время.

Опыт посещения спутника Земли может пригодиться позже, при подготовке миссии по высадке человека на Красную планету, сказал Пенс в интервью телеканалу CBS .

Политик уверенно заявил, что астронавты окажутся на Марсе ещё при нынешнем поколении землян.

Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе. Но закладным камнем в этом станут возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете, — отметил Пенс.

Ранее News.ru сообщал, что директор NASA Джеймс Брайденстайн считает необходимым проведение исследований, связанных с поиском жизни на Марсе. На её возможное наличие указывает присутствие на Красной планете воды и сложных органических соединений. Он пояснил, что Марс ранее во многом был похож на Землю. Поскольку на нашей планете везде, где присутствует вода в жидком состоянии, есть жизнь, она может быть и на Красной планете.