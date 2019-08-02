Военная драма «1917» выйдет в мировой прокат в январе 2020 года. Режиссёром ленты выступил Сэм Мендес, одну из главных ролей в ней исполнил Бенедикт Камбербэтч.
Фильм рассказывает о невыполнимой миссии, которую поручили двум британским солдатам в разгар Первой мировой войны. Военным предстоит пройти через вражескую территорию и передать сообщение, которое предотвратит атаку на сотни солдат.
Компания Universal Pictures в официальном аккаунте в YouTube опубликовала трейлер картины.
Ранее News.ru писал, что участники Нью-Йоркского кинофестиваля 27 сентября первыми увидят новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», бюджет которого составил $125 млн.