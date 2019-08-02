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Известный голливудский актёр и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето может сыграть одну из ролей в криминальном триллере Warner Bros. «Мелочи». Начало съёмок запланировано на осень.

Картина режиссёра Джона Ли Хэнкока расскажет историю уставшего от жизни помощника шерифа, который вынужден работать с детективом из Лос-Анджелеса ради поимки местного серийного убийцы. Именно этого загадочного преступника и может...