https://static.news.ru/photo/4fa32ddc-9046-11e9-a8ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кинокомпания CTB/Кадр из фильма «Давай разведемся!»

Приз зрительских симпатий на 30-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» получила комедия Анны Пармас «Давай разведёмся».

Главную роль в фильме исполнила Анна Михалкова. Картина принимала участие в основном конкурсе фестиваля. Церемония награждения стала его последним мероприятием. В прокат комедия выйдет осенью этого года.

Второе место по итогам зрительского голосования занял фильм «Бык» Бориса Акопова. На третьей строчке рейтинга расположилась лента Нигины Сайфуллаевой «Верность», вызвавшая множество споров.

Ранее News.ru писал о том, что в Зимнем театре в Сочи в рамках кинофестиваля «Кинотавр» состоялся спецпоказ фильма Кантемира Балагова «Дылда».