https://static.news.ru/photo/7765f5c2-9382-11e9-8369-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thierry Roge/Global Look Press

Российский режиссёр Станислав Лебедев планирует пригласить французского актёра Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого. Кроме того, рассматривается итальянец Франко Неро.

Лебедев отметил, что никаких договорённостей с Депардье у него пока нет. Режиссёр сообщил, что речь идёт о работе над картиной «Воронье гнездо», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что продюсер Егор Одинцов представил на питчинге в Министерстве культуры детский фильм «Герои Геры». По словам функционера, авторы проекта хотят рассказать про «нулевые, которые дали новых героев, новую культуру».