https://static.news.ru/photo/86354024-9fe6-11e9-8b98-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Маска» Фото: New Line Cinema

Продюсер из США Майк Ричардсон сообщил, что собирается создать ремейк фильма «Маска», причём главную роль сыграет женщина. В оригинальной ленте это сделал актёр Джим Керри (изобразил банковского клерка Стэнли Ипкисса).

По словам деятеля кино, он уже определился с кандидатурой, но отказался назвать имя претендента, пишет портал EW.com .

Нам ещё нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть, — рассказал Ричардсон.

Премьера оригинальной «Маски» состоялась летом 1994 года. Картина имела огромный успех, собрав в мировом прокате более $351 млн при бюджете в $23 млн. Участие в проекте сделало Джима Керри звездой кинематографа.

Ранее News.ru сообщал, что звезда новых фильмов о Человеке-пауке Том Холланд заявил, что вселенной Marvel нужно больше разнообразия в плане представленных в картинах секс-меньшинств, гендеров и рас. Актёр отметил, что будет готов работать над образом «дружелюбного соседа» в том случае, если его сделают геем.