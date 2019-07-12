https://static.news.ru/photo/fcdc6d72-a48e-11e9-a737-fa163e074e61_1024.jpg Джейсон Момоа Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Компания Apple готовит несколько оригинальных проектов для собственного стримингового сервиса Apple+. Бюджет некоторых из них будет сопоставим с полнометражным блокбастером.

Так, каждый эпизод драмы See с Джейсоном Момоа в главной роли обходится создателям в $15 млн. Действие сериала происходит спустя столетия после того, как вирус уничтожил большую часть населения Земли, а выживших сделал слепыми.

При этом Apple работает и с другими известными режиссёрами и продюсерами. В частности, с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, которые появятся на платформе в сериале The Morning Show. Согласно отчету за январь 2018 года, за каждый эпизод актрисы получают по $1,25 млн.

Издание The Wall Street Journal обратило внимание , в 2017 году бюджет компании на оригинальный контент и телешоу составлял около $1 млрд.

Apple представила онлайн-кинотеатр вместе с другими сервисами в конце марта. Apple TV+ будет без рекламы, сможет работать как онлайн, так и офлайн и станет доступен в более чем 100 странах этой осенью.

Ранее News.ru рассказал, что Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR). Ведомство объяснило решение тем, что в стране уже используются несколько схожих до степени смешения обозначений.