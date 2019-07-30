https://static.news.ru/photo/f82cf988-b2ce-11e9-8f38-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Острые козырьки» Фото: BBC Television Centre

Трейлер пятого сезона британского криминального сериала «Острые козырьки» появился в Сети. Дата выхода на экраны не раскрывается.

Ролик выложен на официальном YouTube-канале BBC. Он начинается кадрами, на которых Томми Шелби стоит посреди поля на коленях, а за его спиной висит распятый человек.

Верёвки принадлежат нам. Так кто нас теперь повесит, а? — вопрошает Киллиан Мёрфи, играющий роль Шелби.

На это актриса Софи Рандл, играющая роль сестры главного героя, отмечает, что никто Томми не повесит.

Ты сам себя повесишь, — говорит Рандл.

На этом фоне демонстрируются мрачные кадры, после которых появляется персонаж Сэма Клафлина, играющего роль основателя Британского союза фашистов Освальда Мосли.

По словам создателя сериала Стивена Найта, всего запланировано семь сезонов.

«Острые козырьки» — гангстерская сага о группировке цыганских бандитов из Бирмингема, которая орудовала в конце XIX века. По одной из версий, это название закрепилось за бандой из-за того, что её участники вшивали лезвия в свои кепки. Сериал вышел на экраны в 2013 году.

Как писал News.ru, в мае 2018 года сериал «Острые козырьки» стал победителем в номинации «Лучший драматический сериал» в рамках телепремии BAFTA. Эта лента обошла «Корону», повествующую о жизни британской королевской семьи.