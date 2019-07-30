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Дочь Брюса Ли Шеннон Эмери Ли раскритиковала американского режиссёра Квентина Тарантино за образ отца, который был создан в фильме «Однажды в Голливуде».

Я, конечно, понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может запросто побить Брюса Ли. Но всё же им не нужно было обращаться с ним так, как...