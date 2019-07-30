Киностудия А24 выложила трейлер фильма ужасов «Маяк», мировая премьера которого состоится 18 октября, в Сеть.
Фильм рассказывает историю смотрителя маяка по прозвищу «Старый», жившего в начале ХХ века на побережье штата Мэн. Главные роли в ленте исполнили Роберт Паттинсон и Уильям Дефо.
Ранее News.ru писал, что трейлер пятого сезона британского криминального сериала «Острые козырьки» появился в Сети. Дата выхода на экраны не раскрывается. Ролик выложен на официальном YouTube-канале BBC. Он начинается кадрами, на которых Томми Шелби стоит посреди поля на коленях, а за его спиной висит распятый человек.