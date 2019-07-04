https://static.news.ru/photo/baf3fbbc-9e6e-11e9-a67f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Опубликован трейлер картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Режиссёром ленты является Василий Чигинский, известный по фильмам «Первый после Бога» и «Москва, я люблю тебя». Полотно рассказывает об основных моментах в жизни легендарного спортсмена: триумфе на чемпионате Европы в 1960 году, победе на Олимпийских играх 1956 года, а также о неудачном выступлении на мундиале в Чили.

Роль знаменитого голкипера исполнил актёр Александр Фокин. Также в проекте снялись Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Юлия Хлынина, Ян Цапник, Александр Самойленко.

Лев Яшин признаётся одним из лучших футбольных голкиперов в истории и является единственным вратарём, удостоенным награды «Золотой мяч». Он выступал за московское «Динамо» и сборную СССР, где и получил своё главное прозвище Чёрный Паук (или Чёрная Пантера).

Ранее News.ru сообщал, что кинокомпания «СТВ» на своём Youtube-канале опубликовала финальную версию приключенческого фильма «Тайна печати дракона». Картина является второй частью приключений картографа Джонатана Грина, начавшихся в ленте «Вий 3D».