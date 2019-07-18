https://static.news.ru/photo/d760f9ac-a969-11e9-a5f8-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «К звёздам» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Создатели фантастического фильма «К звёздам» продолжают подогревать интерес потенциальных зрителей к космической саге, которая обещает стать одной из самых громких премьер предстоящей осени. Компания 20th Century Fox обнародовала очередной трейлер фильма.

Сюжет на первый взгляд не уникален. Инженер-исследователь Рой Макбрайд в исполнении харизматичного Бреда Питта путешествует по Галактике в поисках своего отца Клиффорда Макбрайда, чей образ воплотил Томми Ли Джонс. Тот исчез много лет назад во время миссии по поиску инопланетных форм жизни.

Впрочем, это лишь каркас, на который по ходу повествования нанизана целая гроздь событий — и космическая одиссея к далёким планетам, и внеземное противостояние, и разгадка тайны, которая может не только обречь на провал миссию, но и вовсе лишить Макбрайда-младшего столь милого его сердцу дома.

Мировая премьера ленты назначена на 20 сентября, чуть позже фильм смогут увидеть и российские зрители. Режиссёром картины стал Джеймс Грей, известный по работе над проектом «Затерянный город Z».

Предыдущий трейлер фантастической саги, как писал News.ru, был обнародован в начале июня.