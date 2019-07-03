Кинокомпания «СТВ» на своём Youtube-канале опубликовала финальную версию приключенческого фильма «Тайна печати дракона». Картина является второй частью приключений картографа Джонатана Грина, начавшихся в ленте «Вий 3D».
В новом фильме герой, роль которого исполняет Джеймсон Флеминг, по приказу Петра I отправится в Китай. В своём путешествии по Азии учёный столкнётся с таинственными существами.
Главные роли исполнят Чарльз Дэнс, Рутгер Хауер, Анна Чурина, Юрий Колокольников, а также Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.
Ранее News.ru писал, что трейлер нового фильма франшизы о девушках-суперагентах «Ангелы Чарли» был опубликован на YouTube. Режиссёром картины стала Элизабет Бэнкс, сыгравшая в ней одну из ролей.