https://static.news.ru/photo/12b3c698-9d98-11e9-8edf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания «СТВ» на своём Youtube-канале опубликовала финальную версию приключенческого фильма «Тайна печати дракона». Картина является второй частью приключений картографа Джонатана Грина, начавшихся в ленте «Вий 3D».

В новом фильме герой, роль которого исполняет Джеймсон Флеминг, по приказу Петра I отправится в Китай. В своём путешествии по Азии учёный столкнётся с таинственными существами.

Главные роли исполнят Чарльз Дэнс, Рутгер Хауер, Анна Чурина, Юрий Колокольников, а также Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.

Ранее News.ru писал, что трейлер нового фильма франшизы о девушках-суперагентах «Ангелы Чарли» был опубликован на YouTube. Режиссёром картины стала Элизабет Бэнкс, сыгравшая в ней одну из ролей.