https://static.news.ru/photo/c2e084d2-a268-11e9-a0ff-fa163e074e61_1024.jpg Вуди Аллен на съемочной площадке, 2017 год Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Всемирно известный американский режиссёр Вуди Аллен заявил, что останется в кино до последних дней жизни.

Я умру на съёмочной площадке за работой над очередным фильмом, — заявил Аллен на пресс-конференции, посвящённой новому фильму.

94-летний режиссёр снимает в испанском Сан-Себастьяне новую картину «Фестиваль Рифкина» о приключениях американской пары на традиционном кинофестивале. Их поездка заканчивается тем, что девушка завязывает роман с французским кинорежиссёром, а её парень «по уши» влюбляется в местную жительницу, информирует испанская газета La Vanguardia .

В фильме снимаются такие актёры, как Сержи Лопес, Елена Анайя, Луи Гаррель и Кристоф Вальц.

Ранее Вуди Аллен дебютировал на оперной сцене в театре Ла Скала в Милане. Он поставил одноактную оперу «Джанни Скикки» из триптиха композитора Джакомо Пуччини. Аллен уже занимался этой постановкой в оперном театре Лос-Анджелеса почти 10 лет назад. Однако для итальянской сцены режиссёр изменил практически всё: действие из XIII века перенеслось в середину прошлого и в опере появилась свойственная киноделу ироничность. Сам он признался, что счастлив работать в таком символичном месте, как Ла Скала, писал News.ru.