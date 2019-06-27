https://static.news.ru/photo/d2632de0-98e2-11e9-b7ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sony Pictures Entertainment/YouTube

Трейлер нового фильма франшизы о девушках-суперагентах «Ангелы Чарли» опубликован на YouTube.

Режиссёром картины стала Элизабет Бэнкс, сыгравшая в ней одну из ролей. По словам создателей фильма, он представляет собой самостоятельную историю, поэтому не является ремейком.

Не судите девушку по её прикрытию, — гласит слоган фильма.

Главные роли в нём исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Кроме того, в картине снялся актёр Патрик Стюарт. В прокат новые «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что трейлер картины «Война токов» появился на YouTube. Главные роли в ней исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон и Николас Холт.