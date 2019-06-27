Трейлер нового фильма франшизы о девушках-суперагентах «Ангелы Чарли» опубликован на YouTube.
Режиссёром картины стала Элизабет Бэнкс, сыгравшая в ней одну из ролей. По словам создателей фильма, он представляет собой самостоятельную историю, поэтому не является ремейком.
Не судите девушку по её прикрытию, — гласит слоган фильма.
Главные роли в нём исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Кроме того, в картине снялся актёр Патрик Стюарт. В прокат новые «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября 2019 года.
Ранее News.ru писал о том, что трейлер картины «Война токов» появился на YouTube. Главные роли в ней исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон и Николас Холт.