Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Однако оказалось, что ролик был смонтирован с помощью технологии deepfake. Она позволяет вклеивать лицо любого человека в видео так, чтобы следов подделки практически не было видно.
В комментариях пользователи оставляют восторженные отзывы о качестве монтажа. По словам некоторых из них, понять, что на видео не Киану, им помогло несходство голосов.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп раскритиковал актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера за его работу ведущим в реалити-шоу «Кандидат».