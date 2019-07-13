https://static.news.ru/photo/ffb574e8-a63d-11e9-8e3e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dave Bedrosian, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.

Однако оказалось, что ролик был смонтирован с помощью технологии deepfake. Она позволяет вклеивать лицо любого человека в видео так, чтобы следов подделки практически не было видно.

В комментариях пользователи оставляют восторженные отзывы о качестве монтажа. По словам некоторых из них, понять, что на видео не Киану, им помогло несходство голосов.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп раскритиковал актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера за его работу ведущим в реалити-шоу «Кандидат».