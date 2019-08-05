https://static.news.ru/photo/d0f445fe-b816-11e9-a1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Amazon и Paramount Television работают над телевизионной адаптацией фильма ужасов 1997 года «Сквозь горизонт».

Исполнительным продюсером и режиссёром потенциального шоу станет Адам Вингард, работавший над такими полнометражными лентами, как «Ведьма из Блэр: Новая глава» и «Тебе конец!». Больше о проекте на данный момент ничего неизвестно, уточняет издание Variety .

Режиссёром оригинального фильма выступил Пол У. С. Андерсон, запомнившийся зрителям по франшизе «Обитель зла». Действие фильма разворачивалось в 2047 году, а сюжет был посвящён группе спасателей, которые ответили на сигнал бедствия космического корабля «Горизонт событий», пропавшего без вести несколько лет назад.

Ранее News.ru рассказал, что cтриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему». Создатели шоу также раскрыли дату его выхода — все эпизоды станут доступны пользователям 23 августа.