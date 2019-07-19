https://static.news.ru/photo/35394798-aaf3-11e9-9925-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Хеллоуин» Фото: Miramax Films

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первые тизеры трёх новых больших проектов. Первые два — продолжения классической серии хорроров «Хеллоуин», перезапущенной в 2018 году.

По данным компании, прошлогоднее прямое продолжение истории про маньяка Майка Майерса, начатой в 1978 году режиссёром Джоном Карпентером, стало самой кассовой картиной в классической франшизе. В связи с этим начата работа над двумя сиквелами.

Первый из них — «Хеллоуин убивает» — выйдет в свет 16 октября 2020 года. Вторую картину — «Хеллоуин заканчивается» — выпустят на экраны 15 октября 2021 года. Режиссёром лент, как и в 2018 году, выступит Дэвид Гордон Грин.

Третьим большим проектом студии станет полнометражный фильм по сериалу «Ходячие мертвецы». О нём никаких подробностей не сообщается.

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