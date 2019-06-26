Макс Райт, наиболее известный по роли Вилли Таннера в сериале «Альф», скончался в возрасте 75 лет.
Актёр умер в своём доме в Эрмосе-Бич, штат Калифорния, после многолетней борьбы с раком. В 1995 году ему был поставлен диагноз — лимфома, которая была успешно вылечена и оставалась в стадии ремиссии до 2019 года.
Помимо «Альфа», Райт сыграл и во многих других телевизионных шоу. В первых эпизодах сериала «Друзья» он играл управляющего знаменитой «Центральной кофейни».
Райт также был номинирован на театральную премию «Тони» за роль в пьесе Антона Павловича Чехова «Иванов» в 1998 году.