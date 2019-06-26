https://static.news.ru/photo/897188bc-98a5-11e9-aa1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Макс Райт, наиболее известный по роли Вилли Таннера в сериале «Альф», скончался в возрасте 75 лет.

Актёр умер в своём доме в Эрмосе-Бич, штат Калифорния, после многолетней борьбы с раком. В 1995 году ему был поставлен диагноз — лимфома, которая была успешно вылечена и оставалась в стадии ремиссии до 2019 года.

Помимо «Альфа», Райт сыграл и во многих других телевизионных шоу. В первых эпизодах сериала «Друзья» он играл управляющего знаменитой «Центральной кофейни».

Райт также был номинирован на театральную премию «Тони» за роль в пьесе Антона Павловича Чехова «Иванов» в 1998 году.

