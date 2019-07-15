https://static.news.ru/photo/a9625082-a72a-11e9-9396-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Советский художник-постановщик Стален Волков ушёл из жизни в возрасте 93 лет.

Мужчина имел статус народного художника России, члена Гильдии художников кино Союза кинематографистов РФ, а также члена Академии художеств России. Он был членом кинематографических академий «Золотой Орёл» и «Ника», сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Он принимал участие в съёмках примерно 25 фильмов, среди которых «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы», «Живые и мёртвые» и «Емельян Пугачёв».

Кроме того, Волков прошёл Великую Отечественную войну и встретил День Победы в Берлине.

Как сообщал News.ru, в возрасте 83 лет ушёл из жизни российский и советский поэт Виктор Соснора. Писатель умер 13 июля в Санкт-Петербурге.