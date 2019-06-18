https://static.news.ru/photo/4ca64ef8-913f-11e9-9ca3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/cinemaiview

Французский актёр Морис Бенишу скончался в возрасте 76 лет. Причина смерти не сообщается.

Артист ушёл из жизни в ночь на 15 июня, но об этом стало известно только сейчас, пишет Le Figaro .

Прощание с ним состоится 18 июня на парижском кладбище Пер-Лашез. Его похоронят в окрестностях города Лонпон-сюр-Орж.

Бенишу родился 23 января 1943 года в Алжире. За свою карьеру он работал с такими кинорежиссёрами, как Питер Брук, Жан-Пьер Жене и Михаэль Ханеке.

С конца 1960-х он снялся более чем в полусотне фильмов. Среди них «Амели», «Время волков», «Джек и Джилл: Любовь на чемоданах», «Индзю, зверь в тени», «И слоны бывают неверны», «Код неизвестен», «Париж», «Скрытое» и «Чудовище».

Бенишу был женат на актрисе Женевьев Мниш. Их сын Жюльен Бенишу известен как хормейстер и дирижёр.

Как писал News.ru, ранее бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в Каире. Это произошло во время судебного заседания по делу о шпионаже.