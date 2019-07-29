Организаторы «Золотого глобуса» сообщили режиссеру Владимиру Аленикову о том, что его психологический триллер «Странники терпенья» попал в лонг-лист премии, церемония которой состоится в январе 2020 года. Это событие является одним из самых весомых и значимых в мировом кинематографе. И номинация, безусловно, достижение для российского кино. «Золотой глобус» вручается ежегодно по результатам голосования 90 журналистов, работающих в Голливуде.

Владимир Алеников дал News.ru эксклюзивное интервью по этому поводу.

— Владимир, поздравляем вас с номинацией на «Золотой глобус». Редакция News.ru будет за вас болеть.

— Спасибо, мы действительно попали в лонг-лист премии «Золотой глобус» 2020, о чём они прислали мне соответствующее письмо по электронной почте и также сообщили, что в сентябре состоится показ нашей картины в американской синематеке. Неизвестно, поедем ли мы на саму церемонию, так как туда будут приглашены только создатели картин, вошедших в шорт-лист премии, но об этом говорить ещё рано.

— На данный момент эта номинация — самое весомое ваше достижение? Если не считать «Петрова и Васечкина», конечно, на которых выросли несколько поколений русскоговорящих людей!

— Не умоляя достоинств «Петрова и Васечкина», думаю, намного весомей в этом смысле фильм «Биндюжник и Король» — первый и пока, к сожалению, единственный драматический мюзикл в нашем кино. В картине звучит музыка Александра Журбина и можно увидеть работу Армена Джигарханяна, Зиновия Гердта, Романа Карцева, Евгения Евстигнеева, Татьяны Васильевой и ещё целого созвездия блистательных актёров. Это была очень важная для меня картина. Упомяну и прошлогоднюю свою картину «Мастерская», снятую с помощью Академии Никиты Сергеевича Михалкова, где я сейчас преподаю. Это полнометражный драматический фильм с пятнадцатью артистами, снятый одним сложнейшим кадром.

Кадр из фильма «Странники терпенья» кинокомпания «Спутник»

— Что такого необычного вы сделали в «Странниках терпенья»? Я знаю, что он получил уже несколько призов на международных кинофестивалях, включая призы за режиссуру.

— Фильм снят по моему недавнему роману, который уже дважды переиздан, видимо, он пользуется успехом. Здесь звучит тема соединения в одном человеке гения и злодейства. Возможно ли это? Ещё Александр Сергеевич Пушкин задавался этим вопросом... В 90-х я продюсировал телесериал «Любовь Великих» мы сняли 12 фильмов о любовных историях в судьбах великих людей, а планировали аж целых 100. Исследуя личные истории знаменитостей, я обнаружил, что люди, перед которыми мы преклоняемся, в личной жизни вели себя, мягко говоря, крайне неприглядно. Так вот, в отличие от Пушкина, который считал, что гений и злодейство несовместимы, я пришёл к выводу, что это очень даже может уживаться в одном человеке. Все мои истории, которые я рассказываю в своих книгах, в спектаклях, в фильмах — это прежде всего истории любви. И «Странники терпенья» это также в первую очередь крайне необычная история любви — трудной, тяжелой, идущей через преграды. Думаю, оригинальность картины именно в этом.

— Вы известный кинореволюционер, что нового для кино вы изобрели на этот раз?

— Кино обычно снимается, исходя из экономических данностей и требований. Например, если одна локация участвует в картине несколько раз, то съёмочная группа работает в ней, сразу снимая все необходимые сцены, не важно, в начале они, в середине или в конце фильма, актёров переодевают, меняют грим и снимают всё, что нужно в этой локации. В противном случае стоимость производства вырастала бы в разы. В «Странниках терпенья» я впервые отошёл от этого правила, мы с моим партнёром — продюсером Вадимом Горяиновым договорились об этом изначально и сознательно снимали фильм последовательно из сцены в сцену, как это написано в сценарии, благо действие картины в основном происходит в одной локации. Это помогло актёрам по-настоящему глубоко прожить свои роли. Плюс это было обусловлено физическими изменениями в облике героини, внешность которой трансформируется по ходу фильма. Кстати, Майя Сопа, молодая польская актриса, дебютантка в кино — это, с гордостью скажу, потрясающая моя находка... Она нисколько не уступила в игре своему партнёру — актёру Константину Лавроненко, и уже получила несколько наград за эту роль, включая приз «Лучшая женская роль» на Всемирном кинофестивале в Монреале, где была мировая премьера картины, благодаря чему наш фильм показали на закрытии. В этом году Майя заканчивает театральный институт в Варшаве, и я уверен, что её ждет яркое актёрское будущее.

Владимир Алеников, чье имя получило известность благодаря детским фильмам про Петрова и Васечкина, создал более 30 киноработ, включая сериалы, как автор сценария, режиссёр или продюсер и признан заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.