https://static.news.ru/photo/a4b06d88-aeb6-11e9-a041-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Чернобыль» Фото: Home Box Office (HBO)

Выход сериала «Чернобыль» ранее анонсировало НТВ. О том, что телеканал готовится запустить собственный проект о катастрофе, стало известно после успеха одноимённого американо-британского мини-сериала.

Ролик размещён на портале YouTube. Главные роли в картине исполнили Надежда Михалкова и Игорь Петренко. В трейлере протагонист показан в окружении семьи, однако без особого размаха изображена сама катастрофа: взрыв на АЭС и эвакуация, информирует URA.RU .

Как писал News.ru, ещё одна российская версия событий 1986 года в Чернобыле будет обнародована осенью 2020 года. Об этом сообщил актёр и режиссёр фильма Данила Козловский. Лента основана на реальной истории команды добровольцев — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Съёмки проходят с середины июня в Курчатове на территории пятого недействующего энергоблока Курской АЭС.