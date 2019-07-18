Режиссёр Кевин Смит опубликовал на YouTube первый трейлер новой комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка». Персонажи вселенной Смита на этот раз снова приедут в Голливуд, чтобы остановить съёмки киноленты по комиксам про самих себя.
В новом фильме, кроме самого Кевина Смита (Боб) и Джейсона Мьюза (Джей), будет много знаменитостей — Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джейсон Ли, Крис Хэмсворт и другие.
Выход картины должен состояться осенью 2019 года.
Как писал News.ru, легендарные персонажи Джей и Молчаливый Боб впервые появились в фильме Кевина Смита «Клерки» в 1994 году. После этого они веселили зрителей в двух следующих фильмах «Джерсийской трилогии» — «Тусовщики из супермаркета» и «В погоне за Эми», а также в картинах «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Клерки 2».