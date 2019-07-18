https://static.news.ru/photo/ddc81f8a-a998-11e9-9caa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот Kevin Smith/youtube

Режиссёр Кевин Смит опубликовал на YouTube первый трейлер новой комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка». Персонажи вселенной Смита на этот раз снова приедут в Голливуд, чтобы остановить съёмки киноленты по комиксам про самих себя.

В новом фильме, кроме самого Кевина Смита (Боб) и Джейсона Мьюза (Джей), будет много знаменитостей — Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джейсон Ли, Крис Хэмсворт и другие.

Выход картины должен состояться осенью 2019 года.

Как писал News.ru, легендарные персонажи Джей и Молчаливый Боб впервые появились в фильме Кевина Смита «Клерки» в 1994 году. После этого они веселили зрителей в двух следующих фильмах «Джерсийской трилогии» — «Тусовщики из супермаркета» и «В погоне за Эми», а также в картинах «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Клерки 2».