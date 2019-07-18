https://static.news.ru/photo/0b291b6a-a9fc-11e9-a524-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paramount Pictures/YouTube

Американский актёр Том Круз рассказал о новом остросюжетном боевике «Лучший стрелок-2» (Top Gun: Maverick), который выйдет на экраны летом 2020 года. Звезда Голливуда также представил официальный трейлер ленты.

Проект является продолжением «Лучшего стрелка» (1986 год), где главную роль также сыграл Круз. Его герой по-прежнему носит культовые солнцезащитные очки, кожаную летнюю куртку и пытается на мотоцикле обогнать самолёт.

Всё, что вы увидите в этой картине, является подлинным. Мы сотрудничаем с ВМС США. Я хотел бы поделиться с вами опытом того, каково это находиться в истребителе, — цитирует актёра газета The New York Times .

Презентация состоялась на международном фестивале Comic-Con International — одном из крупнейших форумов комиксов, фильмов, мультипликации и сериалов в жанре фантастики. Ролик также опубликовала на своём официальном канале YouTube кинокомпания Paramount Pictures.

Ранее News.ru сообщал, что кинокомпания WBRussia опубликовала финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2» по роману Стивена Кинга. В новой картине зло снова проснётся в городке Дерри, где с ним встретятся повзрослевшие члены «Клуба неудачников».

Главные роли в картине исполнят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан и Джеймс Рэнсон. Билл Скарсгард вернётся к образу зловещего клоуна Пеннивайза.