https://static.news.ru/photo/0b60857e-9e75-11e9-8683-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kurniawan, via www.imago-images/Global Look Press

Звезда новых фильмов о Человеке-пауке Том Холланд заявил, что вселенной Marvel нужно больше разнообразия в плане представленных в картинах секс-меньшинств, гендеров и рас. Актёр отметил, что будет готов работать над образом «дружелюбного соседа» в том случае, если его сделают геем.

При этом Холланд пояснил, что не знает, есть ли у Marvel такие планы на счёт Человека-паука. Однако он намекнул, что в ближайшие несколько лет в фильмах появится «множество разных людей», передаёт Huffpost .

Ранее News.ru писал, что режиссёр Джей Джей Абрамс, знакомый зрителям по фильмам «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Стартрек», объединился с Marvel для работы над новым комиксом про Человека-паука. Помогать автору будет его сын Генри.